Souza defende MGF: "ele que montou esse time"

Se grande parte da torcida defende a intervenção no Bahia e a saída de Marcelo Guimarães Filho da presidência, o atacante Souza faz parte dos que apoiam o cartola e diz que o grupo sente sua falta.

Depois de uma troca de mensagens pela sua conta no Instagram pedindo o retorno de Marcelinho, o Caveirão foi criticado por torcedores e preferiu exaltar os feitos do comandante. Ele disse que entende a manifestação contrária e respeita a opinião de cada um.

"Eu não tenho o que falar do presidente. Até porque todos os jogadores que estão aqui foi ele que trouxe. O melhor treinador do Brasil hoje - como estão dizendo - o Cristóvão, foi ele que trouxe. O time hoje é um dos melhores do Brasil e foi ele que montou. O grupo sabe e sente a falta dele", declarou o Caveirão.

Souza reiterou seu sentimento de gratidão a Marcelinho e disse que tem uma relação de amizade com o dirigente. E, apesar do momento conturbado vivido pelo gestor, não vira as costas para alguém que tem proximidade.

"Antes de vim para cá (para o Bahia) tive várias propostas e decidi pelo Bahia. Me dou super bem com o presidente e agora não posso chegar e virar as costas assim. Só me manifestei porque ele comentou uma foto minha. Não fiz nada demais".

Souza será titular na partida desta quarta-feira, 7, contra o Atlético-PR, em Curitiba, e vai voltar a atuar no time titular pela primeira vez no campeonato. Fernandão tem vínculo com o clube paranaense e está fora da partida.

"Estou motivado. Essa é a primeira que vou começar jogando e espero estar fazendo gol e recuperar minha alegria de jogar futebol. Vou ter minha chance e espero entrar em campo para ajudar o time a sair com a vitória", concluiu o artilheiro, que está a três gols de entrar na lista dos maiores 30 artilheiros do Esquadrão.

adblock ativo