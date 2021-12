Souza comemora momento bom do Bahia

O meia Souza disse, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 10, que está satisfeito com o momento do Bahia, após duas vitórias consecutivas - ABC por 3 a 0 e Boa Esporte por 4 a 1 -, e creditou a série de triunfos ao entrosamento da equipe.

"O entrosamento tem sido maior e a gente tem criado mais situações de gol. Conhecemos bem os companheiros que estão jogando com a gente em praticamente todos os jogos. E a gente tem um grupo muito forte. Espero que a gente consiga chegar à liderança", disse Souza.

O jogador do Bahia revelou ainda que, antes da sequência positiva, o elenco tricolor e a comissão técnica fizeram uma reunião em que todos puderam discutir e falar das dificuldades que o time vinha apresentando nas partidas fora de casa.

"A gente teve uma reunião em que todo mundo se expressou, deu a sua opinião, principalmente sobre o que estava acontecendo fora de casa", contou o jogador.

O Bahia enfrenta o Náutico nesta terça, 11, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão. Em caso de triunfo do Tricolor e derrotas do Vitória e do América-MG, o Esquadrão pode assumir a liderança do campeonato.

adblock ativo