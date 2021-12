Sondado pelo Arsenal, Ramires foca em final diante do Bahia de Feira

Próximo da primeira final de sua carreira como profissional, o meia do Bahia, Ramires, concedeu entrevista no Fazendão, na tarde desta quinta-feira, 11, e falou sobre a sua expectativa para a partida contra o Bahia de Feira, na final do Campeonato Baiano. O primeiro duelo decisivo será realizado neste domingo, 14, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

"Vai ser minha primeira final como atleta profissional. A expectativa está muito grande. Vai ser um jogo muito difícil contra o Bahia de Feira, tanto lá, quanto aqui em Salvador. Espero que seja meu primeiro título", afirmou o jogador de 18 anos.

Outro assunto que tem mexido com a cabeça do jogador de 18 anos é a sondagem recebida pelo Arsenal. Na partida contra o CRB, na terça, 9, agentes do clube inglês estiveram na Arena Fonte Nova para acompanhar o jogador. "Com certeza. O sonho de todo jogador é jogar em times grandes, e ver que o Arsenal veio até aqui assistir o jogo é muito bom. Eu tô tranquilo aqui no Bahia, estou fazendo meu trabalho, desenvolvendo meu futebol no Esquadrão para depois pensar no meu futuro", garantiu.

O sucesso da jovem promessa Tricolor não se deu à toa. Com passagens pela base da Seleção Brasileira e cobiçado por clubes da Europa, Ramires, apesar da idade, já veste a camisa 10 do Esquadrão. "É muito gratificante, fruto de muito trabalho feito desde a base, quando eu tinha 11 anos. Foram muitos anos de luta nos treinamentos, não foi do dia para a noite [...] Alguns objetivos foram alcançados, mas ainda faltam muitos para alcançar", concluiu.

