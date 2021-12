"Somar os três pontos independente de jogar bem ou mal", diz Élber sobre duelo contra o Vasco

Autor do gol da vitória por 2 a 1, contra o Botafogo, o atacante Élber, um dos remanescentes da equipe do ano passado, falou sobre a evolução da equipe desde a chegada de Mano e avaliou o duelo contra o Vasco, em coletiva concedida da tarde desta terça-feira, 6, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D'ávila, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Questionado sobe o desempenho da equipe na derrota, por 2 a 1, contra o Sport, no último domingo, 4, o ponta falou sobre a possibilidade desperdiçada de engrenar uma boa sequência em casa.

"Antes da partida contra o Sport, a gente já sabia de todos os resultados, e os resultados eram favoráveis. A gente foi com essa intenção de poder vencer e dar um salto maior na tabela ali, mas infelizmente não conseguimos o triunfo. Como eu citei, eu acho que a equipe tá fazendo grandes jogos e apresentando um bom futebol, mas os resultados não estão acontecendo. Então eu acho que a gente agora tem que procurar somar os três pontos, independente de se vai jogar bem ou não e dar esse salto na tabela, que a gente tanto almeja e precisa", declarou o atacante.

Com quatro derrotas em sete partidas em casa, Élber lamentou a perda da imposição do clube como mandante, em relação ao ano passado e também comentou sobre a ausência da Arena Fonte Nova nesta temporada do Brasileirão.

"É um incomodo muito grande não vencer na nossa casa, porque nos campeonatos anteriores era um poder muito forte que a gente tinha, mas eu acho que tudo uma hora acaba. Então eu espero que esse tempo sem triunfos em casa possa acabar já contra o Vasco. Nos incomoda bastante, mas a gente tá tranquilo para entrar em campo e fazer um grande jogo, conseguir esse triunfo que nos incomoda".

Fonte Nova

Sem pode mandar seus jogos na Fonte Nova, por conta do hospital de campanha, montado pelo governo do estado no combate à Covid-19, o jogador avaliou a diferença entre a Arena e o estádio de Pituaçu, mas ressaltou que não esse fator não pode ser uma desculpa.

"Como o nosso um time é um time muito técnico, rápido e o gramado da Fonte Nova é mais ralo que o de Pituaçu, então está fazendo muita falta. Mas eu acho que não é desculpa. A gente vai poder tentar melhor gradativamente, hoje no treinamento e amanhã conseguir os três pontos e, como eu falei anteriormente, conseguir um número grande de triunfos para colocar o Bahia lá cima", finalizou.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

