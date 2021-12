Sócios elegem novo presidente do Bahia neste sábado

Começa às 9h deste sábado, 12, na Fonte Nova, a votação que vai eleger o presidente do Bahia que vai comandar o clube nos próximos três anos. O pleito, além de ser o primeiro direto desde a intervenção judicial no ano passado, é também um dos mais concorridos. São seis candidatos das mais variadas atividades, de empresários a jornalista.



De acordo com o Bahia, cerca de 3.500 sócios (quase metade dos aptos a votar) já tiraram o cartão eleitoral, imprescindível para a participação no pleito. Os que não tiraram ainda podem fazer isso hoje, na própria Fonte Nova. A expectativa do clube é que a eleição deste sábado ultrapasse os 5 mil votantes - superando a de 2013.

Para o presidente do Bahia, Fernando Schmidt, o pleito deste ano serve para reforçar o processo democrático no clube. "Considero um legado meu para o próximo gestor a consolidação da democratização do Esporte Clube Bahia", disse, colocando sua definição da palavra.

"Democracia, para mim, tem que obedecer regras e, para isso, existe uma comissão eleitoral. Mas o mais importante é que a vontade do torcedor é respeitada. Esse é o exemplo de pioneirismo que o Bahia deu com o estatuto e com a eleição do ano passado, tão bem recebido pela mídia", completou.

O processo eleitoral foi marcado por algumas polêmicas, principalmente sobre a validade da candidatura de dois presidenciáveis - as candidaturas de Antônio Tillemont, da chapa "Integridade Tricolor", e de Marcelo Sant'Ana, da chapa "A Vez do Futebol", foram ameaçadas de impugnação.

Enquanto a candidatura do radialista não chegou a ter pedido de impugnação, a comissão ética liberou Sant'Ana para o pleito na última quinta-feira, indeferindo o pedido da chapa de Olavo Fonseca, "A Voz do Campeão".

Quanto a isso, o presidente foi taxativo. "Acho perigoso esse inconformismo com as decisões da comissão eleitoral. O que vão fazer, judicializar as eleições? Fazer o Bahia passar por outra intervenção? Mas confio no bom senso dos candidatos e, mais ainda, na democracia como valor universal", finalizou.

Já o presidente da comissão ética eleitoral, Milton Jordão, avalia que o processo ainda está passando por adequações e vai se aperfeiçoar com o tempo.

"A gente avalia que nosso trabalho é voltado para a consolidação da democracia. O processo ainda está sendo melhorado. Não tivemos o calendário adequado que gostaríamos. A relação entre candidato e imprensa também deve ser melhor estudada pelo clube. Acredito, inclusive, que o Bahia pode ser um mediador disso futuramente", ponderou.

Rejeição tecnológicxa

Para Jordão, o mesmo se aplica à rejeição inicial dos candidatos à adoção dos tablets para a votação. "No primeiro momento houve desconfiança, por ser uma tecnologia ainda nova", disse. O jurista aponta, ainda, que a manutenção do sistema vai facilitar a auditoria do processo de votação. "A comissão preferiu mostrar autoridade nesse quesito, especialmente porque a realização da auditoria é mais fácil. Nem eleição de cédula ou urna tem essa facilidade de auditoria", explicou. Segundo ele, a ideia de transformar o pleito em 100% online é possível para o futuro.

