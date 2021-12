Sócios e torcedores do Bahia debatem sobre ações afirmativas do Clube

O grupo de sócios e torcedores do Bahia, Convergência Tricolor, promove nesta terça-feira, 7, às 20h um debate virtual sobre as ações afirmativas do Clube. O encontro será transmitido no canal da Convergência Tricolor, no YouTube.

A proposta é fazer a torcida compreender melhor o significado do engajamento do Bahia em causas de interesse social e as consequências disso no meio do futebol, na vida das pessoas e no próprio Clube, respondendo questionamentos como qual o sentido de ações afirmativas no meio do futebol, por que é importante o engajamento de clubes de Futebol na construção de um mundo melhor e o que o engajamento do Bahia em causas de interesse social tem a ver com democracia.

A roda de conversa “Ações afirmativas e Democracia” conta com a participação de Tiago César, coordenador do Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia, Geovane Peixoto, professor de Direito, Onã Rudá, representante da Torcida LGBTricolor, e Maria Ribeiro, produtora cultural.

