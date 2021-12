Sócios do Bahia aprovam mudanças no Estatuto e voto online

A diretoria do Esporte Clube Bahia começou a divulgar por volta das 14h deste domingo, 28, o resultado da apuração dos quatro pontos colocados em votação na Assembleia Geral dos Sócios, na Arena Fonte Nova. As duas primeiras votação foram referentes ao parecer do conselho fiscal das contas de 2013 e 2014, ambas aprovadas.

A outra foi sobre a adequação dos artigos do estatuto para o novo plano de sócio, que contou com 704 votos, sendo que 690 votaram pela aprovação, 11 "não", 2 nulos e 1 branco (98% de aprovação). Já na autorização para o voto online, foram computados 697 votos (639 votaram a favor, 54 contra, 4 nulos e nenhum branco), obtendo assim um índice de 91,6% de aprovação.

A assembleia foi iniciada às 9h e o último voto computado aconteceu às 12h45, quando começou a apuração das quatro urnas. Com os resultados, haverá uma regulamentação realizada pela diretoria executiva e o conselho deliberativo para a implementação das mudanças, principalmente em relação ao voto online.

A agremiação foi realizada no nível 4 da Arena, local da Zona Mista. Já no nível 5, os torcedores podem participar do Dia de Bahêa. Lá estão expostas as taças de campeão brasileiro de 1959 e 1988 e o troféu de campeão baiano de 2015, além da presença das Tricoleaders.

