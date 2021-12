Sócios do Bahia aprovam mudanças no estatuto do clube

A votação ainda não terminou, o que está previsto para acontecer às 15 horas deste sábado, 17, mas já é possível dizer que os sócios do Bahia aprovaram a mudança no estatuto do clube. Isso porque a eleição é aberta e a maioria dos presentes seguiu para as urnas que diziam "sim" para as alterações no regulamento do tricolor. Com atraso, a votação foi aberta por volta das 12h. A partir das 16 horas o resultado será oficialmente divulgado.

São cinco propostas de mudanças: 1) Voto direto para presidente; 2) Mandato tampão para o primeiro cartola eleito pós-intervenção 3) Redução da maioridade eleitoral (de 18 para 16 anos) ; 4) Redução do conselho de 300 para 100 nomes, além de eleição proporcional e 5) Adoção da Lei da Ficha Limpa para os candidatos a presidente.

A assembleia começou atrasada às 11h15, por conta de uma liminar da justiça emitida às 5 horas deste sábado, que suspendia a eleição. Após ser informado da decisão, o advogado interventor Carlos Rátis conseguiu embargar a liminar e garantiu a assembleia.

O presidente deposto Marcelo Guimarães Filho não foi visto na Arena Fonte Nova, onde acontece a votação, mas outras personalidades participaram da assembleia, como o cantor Ricardo Chaves, a primeira-dama Fátima Mendonça e Secretário para Assuntos Internacionais e da Agenda Bahia do governo estadual, Fernando Schmidt, que já presidiu o Bahia na década de 70.

