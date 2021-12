Sócios do Bahia aprovam as contas de 2015 do clube

Os sócios do Esporte Clube Bahia aprovaram neste sábado, 30, as contas do clube referentes ao ano de 2015. Das 8h às 11h30 os sócios foram na Arena Fonte Nova votar "sim", "não" ou se abster do parecer elaborado pelo Conselho Fiscal do Conselho Deliberativo do clube.

Após apuração, 86% dos sócios escolheram a opção 'SIM' e aprovaram os números apresentados. Apenas 13% rejeitou as contas, enquanto 1% optou pela abstenção.

No decorrer da votação, enquanto a maioria exercia o seu direito como sócio, outros tricolores tiveram a oportunidade de conversar e tirar dúvidas com membros da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo.

Participaram de mesa diretora: Pedro Henriques (vice-presidente); Marcelo Barros (diretor executivo); Vitor Ferraz (gerente jurídico); Henrique de La Torre (presidente do conselho) e Augesir José de Carvalho Filho (conselho fiscal).

