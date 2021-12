Sócio do Bahia terá direito a meia-entrada na Fonte Nova

O Bahia anunciou que os sócios do clube terão direito a pagar meia entrada na Arena Fonte Nova. A informação foi divulgada durante a apresentação da nova diretoria do Bahia na manhã desta quinta-feira, 19, no Fazendão.





Segundo o novo gerente de comunicação do tricolor baiano, o jornalista Nelson Barros Neto, o desconto de 50% para os associados deve começar a valer até o Ba-Vi do próximo dia 9 de outubro, que terá o mando de campo do Bahia.

"Nossa intenção é que já esteja valendo até o jogo contra o Vasco. Mas como estamos vendo as questões logísticas, o torcedor vai ter um cartão inteligente para comprovar que é sócio, até o Ba-Vi é certo que já esteja tudo pronto".

