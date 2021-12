Sob pressão, Bahia viaja e fica sete dias fora de Salvador

Não deu tempo nem de digerir a derrota para a Chapecoense. Na segunda-feira, 13, enquanto muitos tricolores ainda acordavam para ir trabalhar, os jogadores do Bahia já embarcavam para a próxima missão. No caso, uma longo trajeto até domingo, com a obrigação de trazer do Peru a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, e de São Paulo, quem sabe, a fuga da zona de rebaixamento da Série A.

O Bahia deixou Salvador às 8h de segunda. O primeiro destino foi São Paulo, de onde fez conexão para Lima apenas no final da tarde. A delegação passaria a noite na capital peruana para partir desta terça, 14,, às 6h (horário local), com destino a Trujillo. À tarde, a equipe realizará o último treino, ainda sem local definido, antes de enfrentar o Universidad César Vallejo, nesta quarta, 15, às 22h, pela partida de volta das oitavas de final.

Esse é apenas o primeiro trecho da excursão. Na quinta, 16, a equipe deixará Trujillo às 8h, treinará em Lima às 16h - também sem local definido - e dormirá mais uma vez na capital peruana. Na sexta, 17, às 8h, retornará a São Paulo, onde desembarcará por volta das 15h, e não terá tempo para treinar antes de encarar o São Paulo, no Morumbi, às 18h30 de sábado, 18, pelo Brasileiro.

Uma semana em viagem

Serão sete dias de viagem sob enorme pressão. Afinal, os jogadores só retornarão para Salvador no domingo, 19, e correm o risco de trazer na bagagem o peso de uma eliminação no torneio continental e da permanência no Z-4 do Brasileiro por mais uma rodada.

Titular nos últimos cinco jogos, o meia Emanuel Biancucchi reconhece que o Tricolor poderia ter embarcado com um peso muito menor caso não tivesse perdido para a Chapecoense, por 1 a 0 na Fonte Nova, e voltado para o Z-4.

"Podia sim, realmente... Ontem (domingo) sabíamos que era para ganhar, tratamos o tempo todo como um jogo muito importante para nós, mas infelizmente perdemos", lamentou, pouco antes de embarcar. "Assim, temos que nos classificar para a próxima fase da Sul-Americana e continuar trabalhando", completou.

O argentino foi um dos 18 relacionados para a viagem até o Peru - limite máximo permitido pelo regulamento. O zagueiro Demerson, os laterais Diego Macedo e Guilherme Santos, o volante Rafael Miranda, o meia Lincoln e o atacante Potita foram poupados do confronto, mas devem se juntar à equipe para encarar o São Paulo. Maxi Biancucchi e Branquinho continuam lesionados.

Altos e baixos

Mais uma vez, o Esquadrão de Aço foi vítima da gangorra do futebol. Há exatos quinze dias, antes do jogo de ida contra o César Vallejo, o time comemorava a sequência de dois triunfos no Brasileiro - sobre Sport e Flamengo - e a fuga da zona de rebaixamento, da 18ª para a 14ª posição. Agora, prestes a reencontrar o time peruano, o Tricolor vem de duas derrotas consecutivas, resultados que o devolveram ao Z-4.

Emanuel não sabe explicar a oscilação da equipe no campeonato. "Na verdade não sei dizer o que aconteceu", reconheceu. "Vínhamos jogando bem nos jogos anteriores, mas ontem (domingo) não tivemos uma boa partida, não sei por quê. O importante agora é esquecer rápido essa derrota e continuar olhando para frente", avaliou.

Para o argentino, o fato de ser uma competição completamente diferente e de poder encarar o rival Vitória nas quartas de final motiva o Bahia para o confronto no Peru. "Sempre falamos da Sul-Americana como uma competição muito importante para nós, vamos brigar até o final para ficar nela", disse. "Claro que encarar um Ba-Vi no caminho nos motiva, mas vamos pensar primeiro nesse jogo e depois veremos quem será o adversário", completou.

