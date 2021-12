Sob olhar de Neto, Bahia finaliza preparação; Jean está fora

Sob os olhares do prefeito de Salvador e torcedor do Bahia, ACM Neto (DEM), o Tricolor finalizou na manhã desta sexta-feira, 26, a sua preparação para pegar o Luverdense, no sábado, 27, às 16h30, na Fonte Nova. O político visitou o Fazendão para entregar a certidão de Transcons (Transferência do Direito de Construir) referentes à desapropriação da sede de praia do clube, realizada em 2010.



Em campo, o técnico Sérgio Soares comandou um rápido coletivo. O time titular foi o mesmo que empatou com o Sampaio Corrêa, no último sábado, em 0 a 0. Ausente dos dois últimos treinos com dores no púbis, o atacante Kieza trabalhou normalmente.



Apesar disso, Soares revelou em entrevista coletiva a cautela que tem com o atacante: "Realmente ele tem um incômodo. De repente, a limitação que está tendo é em função disso. Vamos ver se ele está em condições melhores do que se apresentou no início da semana, para que jogue amanhã e marque os gols que estão fazendo falta para nós e para ele também".



O time titular no coletivo teve Douglas Pires, Tony, Robson, Titi e Marlon; Pittoni, Souza e Tiago Real; Maxi Biancucchi, Kieza e Léo Gamalho. Já o reserva teve Omar, Adriano, Jailton, Thales e Patric; Yuri, Bruno Paulista, Tchô e Rômulo; Mateus e João Leonardo.



Em coletiva, o treinador confirmou a ausência do goleiro Jean, que retornou no início da semana da Nova Zelândia, onde serviu a seleção sub-20, vice-campeã do Mundial da categoria. "Jean estava há muito tempo ausente dos treinos com o time, teve uma viagem longa, o desgaste da mudança de fuso horário... Para esse o jogo o Jean não vai nem para o banco, mas vai ficar à disposição na semana que vem", revelou.



Palpite



O prefeito conversou longamente com Soares e aproveitou para 'palpitar' sobre o trabalho do técnico: "O que pedi é que ele continue fazendo o bom trabalho que vem fazendo e que hoje tem a confiança do torcedor", disse mais tarde, revelando o conteúdo da conversa. "Acho que o Bahia dá sim para subir. Hoje tem um time estruturado, em que não se vê o que se acontecia no passado, com aqueles caminhões de jogadores chegando e contratações sem lógica", completou.

