Sob o comando de Cláudio Prates, Bahia encerra preparação em Maceió

O Bahia encerrou na tarde desta segunda-feira, 1º, no CT do CSA, em Maceió, sua preparação para a partida diante do CRB, no estádio Rei Pelé. O duelo será realizado nesta terça, 2, às 19h15, pela partida de ida da Copa do Brasil.

Com a demissão de Enderson Moreira, o auxiliar técnico Cláudio Prates comandou o treino da equipe. Após uma conversa com o elenco, o treinador trabalhou a parte tática com a provável equipe titular.

Recuperado de lesão, o lateral direito Nino Paraíba voltou a treinar normalmente com o restante do grupo.

