Sob novo comando, Bahia tenta reação diante do Oeste

Para tentar voltar ao rumo dos triunfos após uma sequência de quatro derrotas, o Bahia entra em campo nesta terça-feira, 28, contra o Oeste, com uma cara nova. Apresentado nesta segunda, 27, o novo técnico Guto Ferreira já treinou a equipe e deve apresentar mudanças em sua primeira partida à frente do Tricolor. O jogo na Fonte Nova, válido pela 13ª rodada, começa às 19h15.

Apenas na 9ª posição, o Tricolor busca evitar a inédita quinta derrota seguida numa Série B. "Em relação aos jogadores, não existe comprometimento 99%. Ou vai estar 100% comprometido ou vai estar fora. Quem quer vai estar dentro, ajudando o clube, porque no final de novembro o Bahia estará de volta à Série A", afirmou o confiante Guto Ferreira em entrevista coletiva.

Escolhido depois do bom trabalho na Chapecoense, clube que deixou na parte de cima da tabela do Brasileirão da Série A, o novo comandante tricolor assinou contrato com o clube até o fim do ano, renovável em caso de acesso.

Sobre os motivos de ter aceitado o desafio, Guto Ferreira destacou a importância do Bahia no cenário nacional. "A parte financeira pesa, já que estava em um time de Série A, mas não foi o fator principal. O principal foi a oportunidade. Há muito tempo venho buscando uma chance em um grande clube, que tenha 'know how' de campeão brasileiro".

O treinador do Esquadrão também comentou sobre a situação ruim da equipe em campo. Como estava ligado à Chapecoense, Guto não acompanhou os jogos completos, mas já apontou questões em campo a serem resolvidas.

"Recuperar confiança é a primeira coisa. O time está distante, espaçado nos setores do campo. São coisas que precisamos atacar. Mas não se consegue mudar da água para o vinho em algumas horas. A gente visa alguma coisa de melhora para o próximo jogo. Vai depender de como está o adversário e o que vamos conseguir passar para os atletas", comentou o comandante.

Em relação ao elenco, um dos mais fortes desta Série B, o técnico acredita na força dos jogadores. "Acho que existe, sim, um elenco competitivo. A maioria dos jogadores que trabalhei foram vencedores onde treinei. As carências que a gente detectar, existe condição já passada pela direção de se buscar. Não adianta simplesmente trazer nome. Temos que trazer qualidades, e de forma pontual", afirmou Guto, que em 2015 treinou Marcelo Lomba e Renato Cajá na Ponte Preta.

Mudanças em campo

Em sua primeira partida no comando do Bahia, Guto Ferreira já terá que lidar com diversos desfalques. Suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo, Moisés, Luisinho e Juninho realizaram apenas atividades físicas. O meia Régis, com desconforto muscular, realizou exames e não vai para a partida contra o Oeste.

Na expectativa de voltar depois de lesões em sequência, Edigar Junio treinou, mas não deve entrar em campo. O vice-artilheiro do time no ano, com 8 gols, vai se preparar para sábado, contra o Ceará.

Entretanto, Guto também tem importantes retornos para sua estreia. Titulares do time, Jackson e Hernane voltam de suspensão. A principal novidade ficou por conta da entrada de Gustavo Blanco no meio-campo titular. O técnico treinou em espaço reduzido para melhorar a marcação sob pressão e transição entre os setores do campo.

Oeste tenta 2ª vitória fora

Com uma campanha irregular, o Oeste encerrou na última rodada uma sequência de quatro jogos sem vencer. Na 12ª posição, a equipe de Itápolis busca manter a boa fase e repetir a 7ª rodada, quando alcançou sua única vitória fora de casa, contra o Tupi.

O time, que tem uma parceria com o vice-campeão paulista Audax e é comandado por Fernando Diniz, foi elogiado pelo novo técnico do Bahia. "Nós vamos enfrentar uma equipe de um grande treinador, que trabalha com situações de rotatividades em campo e muita posse de bola", afirmou Guto Ferreira.

