Sob comando interino, Bahia treina no Rio de Janeiro

O Bahia treinou no campo da Escola de Educação Física do Exército (Esex), no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 20. Foi a primeira vez que o técnico interino Aroldo Moreira teve a oportunidade de trabalhar com todo o grupo de olho na partida contra o Tupi-MG, que acontece nesta terça, 21, em Juiz de Fora.

Moreira conversou com os atletas e depois aplicou um coletivo tático, testando as opções para armar a equipe. As cobranças de faltas, escanteios e pênaltis também foram ensaiadas.

A capital fluminense foi escolhida como local de treino por ficar apenas a 183 km da cidade do interior mineiro.

Na 5ª colocação da tabela da Série B, o Tricolor soma 17 pontos e precisa vencer para voltar ao G-4.

adblock ativo