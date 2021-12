Sob comando de Joel, Bahia recebe Conquista na Arena

O técnico Joel Santana está de volta. Na tarde deste domingo, 14, o treinador carioca inicia sua quarta passagem pelo Bahia, em jogo contra o Vitória da Conquista, pela quinta rodada do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Com cinco pontos ganhos, o tricolor joga pela manutenção da liderança do Grupo 2 e para apagar de uma vez por todas da memória do seu torcedor a goleada de 5 a 1 que levou do rival Vitória, na inauguração do novo estádio.

Uma vez que ainda não teve muito tempo para deixar o time tricolor com seu modo de jogar, Joel Santana deverá manter a base da equipe que garantiu classificação antecipada na Copa do Brasil ao bater o Maranhão por 2 a 0 na última quinta-feira, 11, em São Luís (MA).

Já o Bode tem uma missão mais espinhosa: ainda na quarta posição, com cinco pontos ganhos, joga para se aproximar da Juazeirense, que ocupa a segunda colocação e tem quatro pontos a mais.

O domingo que fecha a quinta rodada do Baianão tem ainda os duelos Feirense x Juazeirense, no Estádio Pedro Amorim, e Juazeiro x Bahia de Feira, no Estádio Adauto Morais.

Bahia - Depois do triunfo sobre o Maranhão, o elenco tricolor teve pouco tempo de preparação. Os jogadores só treinaram neste sábado, 13, e o técnico Joel Santana ainda não pôde dar seu toque ao time.

Deste modo, o time titular deverá ter a mesma base da equipe que iniciou o jogo de estreia pela Copa do Brasil. A única baixa deverá ser o goleiro Marcelo Lomba, que ainda se recupera de um corte no rosto.

A principal mudança é a troca de Adriano Michael Jackson por Souza. Em São Luís, sob o comando do auxiliar Eduardo Barroca, o Caveirão atuou ao lado de Obina.

Na segunda fase do estadual, o Esquadrão venceu uma única partida: 2 a 0 sobre a Juazeirense. O tricolor ainda empatou dois jogos e perdeu o clássico Ba-Vi. O Bahia marcou seis tentos e sofreu oito.

Vitória da Conquista - Para continuar a sonhar com a classificação no estadual, o técnico Bira Veiga poderá entrar em campo na Arena Fonte Nova com força máxima.

O treinador ganhou o reforço do volante Edimar, que havia se machucado no jogo contra o Sport e ficou de fora da partida contra o Feirense, pela quarta rodada do Baianão.

Mas o comandante do Bode faz mistério e não revela qual será o time titular. O grupo deverá ter a mesma base da equipe que iniciou o duelo contra a Águia do Sertão.

Depois da partida na Arena Fonte Nova, o Conquista segue em Salvador até a terça-feira, 15, quando viajará para Recife, local do jogo de volta da pela primeira fase da Copa do Brasil, quarta-feira, 16, contra o Sport.

adblock ativo