Sob comando de Guto, Bahia retoma treinos e volta a focar na Série A

Após garantir a classificação às semifinais do Nordestão, o Bahia voltou a focar no Brasileirão e retomou as atividades na tarde desta sexta-feira, 4, no Fazendão, sob o comando do técnico Guto Ferreira, que havia sido liberado após a morte da sua mãe.

O elenco tricolor retorna a campo neste domingo, 6, às 19h, contra o Sport, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 4°rodada da competição. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no empate diante do Botafogo-PB fizeram um treino regenerativo. Já o restante do elenco participou de um trabalho técnico e tático.

Para o duelo, o treinador pode ter duas baixas. O zagueiro Tiago, que voltou a sentir a coxa, e o atacante Élber, com dores no ombro. O atacante Marco Antônio e os zagueiros Douglas Grolli e Rodrigo Becão ainda se recuperam de lesão.

Torcida presta solidariedade

Nesta quinta, alguns torcedores do Tricolor foram ao Fazendão prestar solidariedade ao técnico Guto Ferreira, que precisou viajar a Piracicaba, no interior de São Paulo, para acompanhar o funeral da sua mãe, Marcolina Ferreira. Ao entrar em campo, o treinador foi recebido com aplausos por parte da torcida que esteve presente na atividade.

👏🏼👏🏼👏🏼 De volta ao clube após acompanhar o sepultamento da mãe, o técnico Guto Ferreira foi recebido assim pela torcida presente ao treino #AssociouBrocou pic.twitter.com/48TkDAzdt5 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 4 de maio de 2018

