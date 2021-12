Sob comando de Charles, Bahia treina de olho no Palmeiras

O técnico interino do Bahia, Charles Fabian, comandou mais um treino na manhã desta terça-feira, 29, no Fazendão. Ele ficará à frente do time principal até o clube anunciar o substituto de Marquinhos Santos, demitido no último sábado. A previsão é de que o novo treinador seja apresentado na quarta, 30, para assumir o duelo contra o Palmeiras, domingo, 3, às 16h, no Estádio Pacaembu, em São Paulo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes de iniciar a atividade, Charles conversou com todos os jogadores no centro do campo. Em seguida, os atletas realizaram um trabalho físico, enquanto os goleiros realizavam um trabalho específico de fundamentos. Para finalizar, o interino dividiu o elenco em quatro equipes que se enfrentaram em cada metade do campo.

Após se recuperar de lesão na coxa, o zagueiro Demerson, que havia feito treino físico de recondicionamento no último treino, participou normalmente da atividade. Já Rhayner não treinou com bola. O atacante se recupera de dores no músculo adutor da coxa e fez tratamento no departamento médico.

No treino da tarde, os jogadores fizeram exercícios na sala de musculação e depois foram para o campo para aperfeiçoar cruzamentos, chutes e cabeceios, enquanto os goleiros praticavam as defesas.

Nesta quarta-feira, às 15h, o elenco tricolor treinará novamente no Fazendão.

adblock ativo