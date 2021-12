Sob chuva, Guto Ferreira esboça time titular em treino

Apesar da forte chuva que atinge Salvador desde a manhã desta quarta-feira, 24, o Bahia foi a campo e treinou normalmente no Fazendão. O técnico Guto Ferreira focou no aprimoramento dos fundamentos, toque de bola e marcação.

O treinador fez ainda um coletivo e pela primeira vez esboçou o time que deve começar o jogo contra o Paraná no sábado, 27, na Arena Fonte Nova.

O zagueiro Éder, com dores no joelho, e Gustavo Blanco, com uma lesão no púbis, continuam no departamento médico. A equipe volta a treinar na tarde desta quinta, 25, às 15h30.

