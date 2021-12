Soares usará reservas no Bahia diante do Nacional-AM

O Esquadrão terá pela frente nessa semana dois jogos seguidos de viagens desgastantes - ambas para a região Norte, seja do estado ou do país. Na quinta-feira, 2, às 21h50, o Tricolor enfrenta o Nacional, pelo jogo de ida da 1ª fase da Copa do Brasil, na distante Manaus. Menos de três dias depois, a equipe encara a Juazeirense, no domingo, 5, em Juazeiro, às 16h, pelo primeiro duelo das semifinais do Baiano.

O calendário será apertado. Nesta segunda, 30, o time treina às 16h, no Fazendão. Na terça, 31, já embarca à tarde para Manaus, onde treina na tarde de quarta. A volta para Salvador será apenas ao meio-dia de sexta. No dia seguinte, pela tarde, já embarca de novo, também de avião, para Petrolina, cidade vizinha a Juazeiro.

Com uma agenda tão apertada, não é de se estranhar que Sérgio Soares queira poupar seus titulares no duelo do meio de semana. Foi assim contra o Campinense, no último dia 18, no último confronto da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Pelo discurso dele, a estratégia será repetida. "Você vê que há um desgaste muito grande", disse, após o triunfo no sábado sobre o Campinense, que classificou o time para as semifinais do Nordestão. Ele se refere ao estado de Gamalho, Pittoni e Patric, que foram substituídos para receber tratamento com bolsa de gelo.

"Fizemos um jogo muito difícil em Campina Grande na quarta, depois tivemos um dia inteiro de viagem na quinta e não treinamos quase nada na sexta para jogarmos hoje (anteontem). Mesmo assim, a gente percebeu em alguns momentos que o time sentiu um pouco", explicou o treinador. "Temos que montar um planejamento bacana para essa semana, já que teremos um jogo de semifinal no domingo. Para quinta, é possível mesmo levar um time alternativo".

Soares prefere não tratar como um time formado por reservas. "É uma equipe 'alternativa', não existe equipe reserva. Temos um grupo, e a gente pode optar em algumas situações por usar outro time", explicou. "O grupo vem se fortalecendo como um todo, então não tenho nenhum receio de usar isso se for preciso".

