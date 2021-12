Após nova goleada sobre o Galícia e, consequentemente, a classificação para a semifinal do Campeonato Baiano, Sérgio Soares enalteceu a postura dos seus comandados. Para o técnico, apesar da excelente vantagem conquistada no jogo de ida, os jogadores do tricolor mantiveram a "ambição" dentro de campo, no domingo, 22.

"Manter a seriedade é muito importante. Temos uma identidade, uma forma de jogar. Tínhamos uma vantagem, mas tínhamos que ter a ambição dentro do jogo. Essa é uma característica que queremos para o Bahia nessa temporada", disse Soares.

Grande destaque da partida, Maxi Biancucchi também enalteceu o resultado. Para ele, o grande segredo da boa fase do time é a união do grupo. "Acho que a gente está muito focado no que quer. O grupo está forte e isso é o mais importante. O grupo está crescendo cada vez mais".

Já o zagueiro Titi - que após marcar seu gol homenageou a esposa grávida -, afirmou que o grupo criou identidade.

"O Bahia está com uma identidade, criou uma cara. Estou feliz pela chegada do meu filho, com o momento que estou vivendo e com a equipe. A equipe está de parabéns pelo desempenhou, o Sérgio está de parabéns pelo trabalho, e a diretoria está fazendo um belo papel fora de campo. O conjunto de tudo isso, junto com a torcida, tem sido fator positivo para vencer os jogos".

Na coletiva de imprensa, o técnico Sérgio Soares destacou que, apesar do momento, não está totalmente satisfeito. "A cada jogo, a cada trabalho, vamos ajustando. Estamos nos aproximando do que queremos", concluiu Soares.

Diego Adans Soares elogia postura do time, mas afirma 'querer mais'

adblock ativo