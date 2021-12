Soares diz não ter titulares definidos para o Nordestão

Insatisfeito com a atuação de sua equipe, o técnico Sérgio Soares deixou claro que ainda não tem os titulares definidos em sua cabeça.

Para a estreia na Copa do Nordeste, quarta-feira, 4, diante do Campinense, na Fonte Nova, o Bahia irá com um time modificado. Uma das novidades deve ser o meia Rômulo, 19 anos, que vinha sendo titular durante os trabalhos de pré-temporada.

"Estamos analisando o melhor time dentro dos jogos. É um trabalho que ainda está em desenvolvimento. Para o próximo jogo, ainda vamos definir os titulares. Ainda temos jogadores que ainda estão se condicionando fisicamente e se incorporando à equipe, como Maxi Biancucchi e Léo Gamalho", declarou Soares.

"Hoje (domingo), gostei muito do Rômulo. Ele entrou muito bem, com movimentação e dando outra dinâmica para o time. E é essa a noção exata do que é melhor para o Bahia que só vamos adquirir dentro dos jogos", emendou.

Com relação à derrota de ontem, Sérgio Soares analisou. "Trabalhávamos bem a bola, mas mostrávamos fragilidades quando chegávamos à zona de perigo, que é quando precisamos ser mais contundentes. Não fomos agressivos como eu gostaria. O Vitória da Conquista soube aproveitar seus lances ofensivos e mereceu vencer o jogo".

O zagueiro Chicão, 33 anos, o mais velho do time, completou: "Faltou maturidade à nossa equipe. Estávamos muito ansiosos com a estreia e os jogadores queriam mostrar serviço ao treinador. Este jogo foi sinal que nossa equipe ainda precisa evoluir bastante".

