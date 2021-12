Soares deve contar com Léo Gamalho para o Ba-Vi

Após vencer o Luverdense por 1 a 0 no sábado, 27, e ganhar folga no domingo, 28, o Bahia se reapresentou na manhã desta segunda com as atenções voltadas para o Ba-Vi de sábado, no Barradão. Para o duelo, o técnico Sérgio Soares deverá ter o retorno do atacante Léo Gamalho, que não atuou há dois dias devido a fortes dores na panturrilha.

No entanto, o camisa 11, que antes tinha lugar garantido no trio de ataque tricolor, ganhou um concorrente: o jovem Jacó. O jogador de 19 anos foi o autor do passe para o gol de João Leonardo contra o Luverdense. Ele já havia ganhado notoriedade no último Campeonato Baiano Sub-20, onde foi artilheiro, e do Brasileiro da categoria. Ele foi promovido para o time principal em maio e estará entre os relacionados para o clássico.



