Soares deseja sorte a Bruno e deve lançar Cicinho no time

Em entrevista à rádio portuguesa Renasçenca, o técnico Sérgio Soares revelou surpresa com a rápida negociação envolvendo Bruno Paulista. "Foi tudo muito rápido e desejamos-lhe boa sorte. Vamos sentir muito a sua falta, mas ficamos felizes por ele ir para a Europa e para um grande clube, que é o Sporting", disse.

Nesta quarta-feira, 5, o técnico tricolor comandou mais um treino visando ao duelo de sexta, 7, contra o Boa Esporte. Na atividade, que ocorreu justamente no palco da partida, a Fonte Nova, e teve o acesso à imprensa proibido, o treinador esboçou o provável time titular.

Sem Adriano Apodi, lesionado, e com Tony ainda contestado, a tendência é que na lateral direita Cicinho faça sua estreia com a camisa tricolor. "Se eu for titular, ficarei muito feliz. Vou fazer o que eu sei. Jogar futebol e ajudar o Bahia", disse, confiante.

Na lateral esquerda, Vítor deve ser mantido, já que Ávine foi vetado pelo departamento médico e Marlon enfrentou recentemente um problema pessoal - o falecimento da avó. No meio, Eduardo deve seguir no time, assim como Alexandro ao lado de Kieza no ataque.

Brasileiro Sub-20

Uma semana após perder por 2 a 1 para o Vitória, no Barradão, o tricolor vai encarar novamente o rubro-negro. A partida, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, será nesta quinta, 6, às 21h, no estádio de Pituaçu.

Tanto o Esquadrãozinho quanto o Leãozinho estão no grupo F da competição. O Bahia soma três pontos e ocupa o terceiro lugar. Já o Vitória está em segundo, com seis. O líder é o Cruzeiro, que venceu nesta quarta a Ponte Preta por 2 a 0 e soma nove pontos. A Macaca é a lanterna, com os mesmos três pontos do Bahia.

