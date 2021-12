Soares demonstra confiança: 'Temos condições de reverter'

Em seis dias, o Bahia terá dois jogos decisivos para mudar a atual realidade do time, fragilizado após a derrota para o Ceará, na semana passada, e o vergonhoso 3 a 0 de domingo, 26, diante do Vitória da Conquista, pela primeira partida da final do Campeonato Baiano.

O técnico Sérgio Soares, porém, acredita que a próxima segunda-feira, 4, será de festa para a galera azul, vermelha e branca. "O adversário foi superior. Não é fácil, mas temos condições de reverter. Temos que mostrar [aos jogadores] que temos a possibilidade de sair campeões tanto em um [jogo] quanto em outro. Temos mais uma partida em cada decisão", explicou o treinador.

O capitão Titi concorda com o treinador: "Sabemos que não conseguimos fazer o que vínhamos fazendo em campo. Temos que ter tranquillidade agora, ouvir o professor Sérgio para reagir. O Bahia vai chegar forte na quarta-feira (decisão do Nordestão contra o Ceará) e vamos fazer valer a Fonte lotada no domingo".

Nesta quarta, 29, contra o Vovô, o Esquadrão terá de vencer em Fortaleza, pelo jogo da volta da final do Nordestão. Se fizer 1 a 0, leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro triunfo garante o tri regional.

Contra o Bode, no próximo domingo, 3, o bicampeonato baiano só será comemorado com um triunfo por três gols de vantagem. "Vamos juntar forças", contou Tiago Real.

