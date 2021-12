Soares abre mão de trio ofensivo diante do Ceará

Pode-se dizer que o torcedor ficou um tanto mal-acostumado com as goleadas e o estilo agressivo do Bahia no início deste ano. Aos poucos, ele se habituou a ver o Tricolor com um trio de atacantes. Mas a realidade agora é de Série B. Numa competição de nível técnico superior ao do Baiano e da Copa do Nordeste, o técnico Sérgio Soares parece ter adotado um pouco de cautela.



O que tem se visto nos últimos jogos é o Esquadrão abdicando do esquema com três homens de frente por um losango no meio-campo. Essa será a formação contra o Ceará, neste sábado, 13, às 16h30, na Fonte Nova. Nos últimos três dias, Soares realizou apenas treinos táticos - o último, ontem, foi fechado para a imprensa. Em todos, ele insistiu no 4-4-2.



Em uma das pontas do losango, o volante paraguaio Pittoni é o responsável por marcar e começar as jogadas. Tiago Real e Bruno Paulista tanto marcam como criam. No vértice próximo ao ataque, Rômulo é o responsável por municiar Maxi e Kieza.

Soares testou alternativas. Se quiser voltar a usar três atacantes, puxa Rômulo para a direita e abrir Maxi na esquerda (veja acima). Para o zagueiro Robson, a mudança não muda tanto o time: "Porque Sérgio tem a ideia de jogar com marcação por pressão, independentemente da formação. Quando o time está no ataque, a gente lá atrás já se posiciona para pressionar também".

A escolha pela formação pode surpreender, mas não é novidade. Soares já vinha flertando com ela desde o início do ano. Foi assim que ele montou o time contra o Bahia de Feira, no segundo jogo-treino da pré-temporada, e na estreia do Baiano, com derrota de 2 a 0 diante do Conquista. Voltou a usar a formação na virada de 2 a 1 sobre o Globo-RN, fora de casa, e no revés de 2 a 1 contra a Jacuipense em Pituaçu.

Depois de adotar os três atacantes para comportar a boa fase de Léo Gamalho, ele voltou a usar o losango contra o Ceará, no jogo de volta da final do Nordestão. Depois da derrota por 2 a 1, tornou a abandoná-lo. Com as lesões de Maxi e Kieza no início da Série B, ele voltou a flertar com o esquema. Foi assim contra CRB (3 a 0), Macaé (0 a 0) e na última partida, contra o Bragantino (0 a 2). Em todas, Rômulo atuou se revezando entre o meio-campo e o ataque.

Ingressos e patrocínio

Cerca de 10 mil ingressos foram vendidos até a noite de ontem. Hoje, os preços voltam aos valores normais: o mais barato sai por R$ 30 a inteira. Os bilhetes estão à venda no Shopping da Bahia e nas lojas Casa do Tricolor, além da bilheteria e do site da arena.



A MRV Engenharia anunciou ontem, via Twitter, que será o principal anunciante na camisa do Bahia, que ainda não confirma o acerto.

