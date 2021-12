Só o triunfo interessa ao Bahia contra o Náutico

Os piores times das últimas cinco semanas. Atualmente, apenas uma equipe do Brasileirão pode ser considerada pior do que o Bahia: o Náutico, justamente o adversário deste domingo, 17, às 18h30 de Salvador, em Pernambuco.

Desde o triunfo no Ba-Vi, cinco semanas atrás, o Esquadrão não vence. São sete jogos de jejum, com três empates e quatro derrotas. Só o Timbu, lanterna e já rebaixado à Segunda Divisão, tem uma sequência atual mais negativa: nada menos do que nove derrotas consecutivas.

A equipe alvirrubra, por sinal, está prestes a igualar um recorde. Em 2007, o América-RN fez história ao ser o pior time de todas as edições da Série A do Brasileiro no sistema de pontos corridos. A equipe de Natal marcou 17 pontos em 38 partidas, um aproveitamento de 15%.

O Náutico já soma 17, mas a fase que vive não dá muitas esperanças de aumentar este número. Das 15 equipes que já encararam o lanterninha em partidas de ida e volta, oito conseguiram duas vitórias: 53%. Desses times, dois lutam contra o rebaixamento junto com o Bahia: Fluminense e Criciúma.

Fatos que só fazem aumentar a responsabilidade que o Tricolor tem de findar o seu jejum amanhã, mesmo jogando em território inimigo. A constatação de que um simples triunfo tira o Bahia da zona transforma o objetivo em obrigação.

Os jogadores do Esquadrão têm consciência da fragilidade do adversário que irão enfrentar, mas atentam para o perigo da famigerada 'mala branca', como é chamado o incentivo financeiro dado a uma equipe por um terceiro interessado em seu sucesso no embate.

"Sabemos que eles (atletas do Náutico) vão receber muito dinheiro para tirar pontos da gente. Temos que estar mais do que preparados", avisou o atacante Wallyson, que, ainda abalado após a última derrota, para o Santos, afirmou: "Temos que esfriar a cabeça para matar o Náutico. Se a gente não chama o companheiro, não conversa, fica mais difícil".

Prestigiado pela diretoria do clube apesar dos maus resultados, o técnico Cristóvão Borges apontou o caminho para Bahia se reerguer. "Temos que nos recuperar. Nós vamos trabalhar para reverter isso. O primeiro passo é a atitude, o comportamento e a entrega. Só desta forma vamos sair desta situação", discursou.

Vantagem tricolor

Será o primeiro jogo da história entre Náutico e Bahia na novíssima Arena Pernambuco. O encontro, porém, já aconteceu com o Timbu como mandante em outras sete oportunidades pelo Campeonato Brasileiro.

E o duelo em Pernambuco é equilibrado, com duas vitórias para cada lado e três empates. O retrospecto geral, no entanto, é amplamente favorável aos baianos, que venceram nove vezes e empataram seis.

O Timbu só ganhou mesmo os dois jogos já citados em Recife, incluindo o último no local, em 2012, por 1 a 0. Este jogo aconteceu nos Aflitos. O triunfo mais recente do Bahia na capital pernambucana ocorreu em 1986: 1 a 0, no Arruda.

adblock ativo