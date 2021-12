Site oficial do Bahia é invadido por hackers nesta quarta

O site oficial do Esporte Clube Bahia foi é invadido nesta quarta-feira, 5, pouco antes do início da partida entre Galícia x Bahia, em Pituaçu, por um grupo de hackers que se intitula 'Bonde da Zuera'. Na mensagem, os invasores pedem a saída do técnico Marquinhos Santos: '#FORA MARQUINHOS'.

