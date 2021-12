Site do Bahia sai do ar e só deve voltar nesta quinta

O Esporte Clube Bahia está com seu site oficial fora do ar desde a noite da última terça-feira, 23, por um atraso de seis meses no pagamento a empresa Navegarte, responsável por todas as questões de web (hospedagem e manutenção do site).

Entretanto, segundo o proprietário da Navegarte, Alex Regis, o assunto já foi resolvido com o interventor do Bahia, Carlos Rátis, e o site deve voltar ao ar nas próximas horas. "No mais tarde, até amanhã (quinta)", disse Regis.

Regis explica que o Bahia, ainda na gestão de Marcelo Guimarães Filho, não paga pelos serviços da sua empresa desde janeiro de 2013. Por isso, no último dia 25 de junho, a Navegarte teria comunicado ao setor financeiro do clube que não iria mais pagar pelo serviço terceirizado do servidor do site, hospedado em outra empresa no exterior.

"Falei com os diretores (financeiros). Me prometeram pagar o mais rápido possível. Quando aconteceu a intervenção, não vi a cara de ninguém. Tentei entrar em contato, mas não existia mais o (setor) financeiro. Não conheço ninguém da intervenção. Já tinha mandado o aviso pro financeiro que o cancelamento já estava em andamento".

Regis diz que o Bahia sempre costumou pagar atrasado. "Mas era muito pouco, dois meses no máximo", explica.

Questionado se o fato de ter uma amizade com muitas pessoas ligadas a diretoria destituída do clube poderia ter influenciado no incidente, Regis retrucou: "que amizade é essa que fica seis meses sem receber?".

"Vi isso no Twitter. Você sai, conversa, cria um vínculo. Eu faço site de concorrentes. Mais de 3 mil sites. Sindicatos, rádios, o consulado português, o site do Vitória, da Federação Baiana de Futebol, do Bahia Notícias, do Bocão News. Não posso deixar de ter amizade e conhecimento. Amizade para mim é aquilo que quando você precisa, você é ajudado. Nunca liguei pros caras e disse: 'me pague'. Não era amizade. O relacionamento tem que ser bom, senão o cara não lembra de você", completou.

adblock ativo