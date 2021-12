Sete reforços do Bahia esperam fim da quarentena para jogar

Fala do gestor Paulo Angioni sobre o fracasso do clube na Copa do Nordeste: "É preciso ter paciência. Dos dez jogadores que contratamos, sete ainda não estrearam. Eles vão somar muito à equipe".De fato, apenas três novatos entraram em campo pelo Esquadrão em 2013: os zagueiros Brinner e Demerson, e o atacante Thuram. Porém, nenhum deles se firmou como titular.

Uma reunião entre diretoria e comissão técnica aconteceu ontem, com a seguinte pauta: definir cronograma de treinos e amistosos a partir da semana que vem e discutir possíveis dispensas e mais contratações.

Enquanto elas não vêm, a expectativa fica por conta das sete estreias de caras novas que ainda não aconteceram. E só poderão ocorrer do dia 20 de março - quando o clube volta a jogar, em seu primeiro duelo pelo Baianão - para a frente.

A maior esperança reside nos atacantes Adriano e Obina. No entanto, o primeiro nem foi anunciado oficialmente. O atleta já treina no clube desde 28 de janeiro, mas segue sem contrato, pois o Bahia ainda não recebeu o documento de liberação do time chinês que detém seus direitos: o Dalian Shide.

O segundo está regularizado, perdeu 3 kg e, segundo o preparador físico Dudu Fontes, estaria relacionado para os jogos das quartas do Nordestão, caso o Bahia tivesse avançado.

Os demais - o goleiro Douglas Pires, o lateral-direito Pablo, os volantes Magal e Toró, e o meia Rosales - tentam controlar a ansiedade por conta dos 33 dias de intertemporada forçada que ainda terão de enfrentar. "É ruim, né? A gente chega com o intuito de ajudar, mas ainda não pôde. A gente tem que encontrar motivação para esses dias de treinos. Temos que ligar a TV, ver os jogos passando e saber que poderíamos estar ali. Assim, teremos ainda mais vontade de consertar os erros", discursou Pablo.

Humilde, o atleta aponta quais jogadores que ainda não estrearam podem fazer a diferença para o time: "Adriano e Obina teriam espaço em qualquer equipe do Brasil".

Ainda morando de favor, junto com a esposa, na casa de Toró, o jogador garante ainda não ter aproveitado o período sem partidas para conhecer melhor a cidade. "Estou a pé. Às vezes a esposa do Toró me empresta o carro, mas ela é meio ciumenta com ele (risos). Aí, estou apenas resolvendo minhas coisas, procurando casa", explicou.

A folia, Pablo diz ter visto apenas na telinha. E curtiu o som do xará: "Na terra do Carnaval, fiquei sem ir à festa. Mas consegui ver Pablo na TV. É um ritmo diferente, porém, já estou aprendendo as músicas".



