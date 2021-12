Sérgio Soares terá retorno de laterais e possíveis estreias

O Bahia terá novamente desfalques e a volta de atletas importantes para enfrentar o Boa Esporte, na sexta-feira, 7, às 21h, na Fonte Nova. Mas, diferentemente das última rodadas, quando teve mais baixas do que retornos, o saldo desta vez será positivo, para o alívio do técnico Sérgio Soares.



A única ausência confirmada até agora, cinco dias antes da partida contra o time mineiro, é a de Adriano Apodi. Ontem, o Tricolor divulgou que o lateral direito sofreu um estiramento na coxa esquerda e levará pelo menos 15 dias para se recuperar. O problema muscular já havia o impedido de atuar na vitória de 3 a 0 sobre o ABC, em Natal, na última sexta-feira.



Por outro lado, o comandante tricolor vai contar com os laterais esquerdos Ávine, que se ausentou das duas últimas partidas para fazer um trabalho físico específico em Salvador, e Marlon, liberado do duelo com o ABC para acompanhar o enterro da avó em Belém. O volante Bruno Paulista, que retornou na semana passada do Canadá, onde participou dos Jogos Pan-Americanos, não jogou no Rio Grande do Norte por causa de dores em um dos joelhos. Também deve reforçar a equipe.



Devem se juntar a eles o zagueiro Gabriel Valongo e o lateral direito Cicinho, contratados há cerca de 15 dias e inscritos na CBF na semana passada. A participação deles, principalmente do segundo, no entanto, ainda depende do condicionamento físico. Cicinho, ex-Palmeiras, está há quase dois meses sem jogar.



Por fim, o atacante Zé Roberto, recuperado de uma fissura em um dos joelhos, é outro que tem chances, ainda que pequenas, de jogar. O atleta, que não entra em campo desde o dia 6 de junho, quando o Bahia perdeu para o Bragantino por 2 a 0, voltou a treinar com bola na última semana.



"Agora, teremos o grupo todo e com isso vamos ajustar a equipe para fazer um grande jogo na sexta-feira e principalmente contra o Náutico, que é um adversário direto, na terça-feira", comemorou Sérgio Soares, citando um candidato ao G-4.



Nova camisa



O Bahia vai estrear contra o Boa Esporte o seu novo terceiro uniforme. Um vídeo anunciando o lançamento vem sendo divulgado na internet desde anteontem. As cores e o desenho ainda não foram revelados.

