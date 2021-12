Sérgio Soares repete time titular contra o Bragantino

O Bahia está pronto para pegar o Bragantino. A equipe treinou no Fazendão na tarde desta quinta-feira, 10, e momentos antes, o técnico Sérgio Soares revelou que não vai modificar o time que entra em campo na sexta, 11, às 19h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Não vou mudar. Quando você tem um encaixe e entendo que isso houve no aspecto tático, acho importante que se dê uma sequência", disse o treinador do Esquadrão em entrevista coletiva, em referência à equipe que venceu por 1 a 0 o Macaé na última terça, 8, na Fonte Nova.

O Tricolor busca conquistar os seis pontos em dois jogos seguidos em casa e ter a tranquilidade de permanecer no G-4, abrindo, ao mesmo tempo, diferença sobre as equipes que brigam para entrar nos grupo das quatro equipes que garantem o acesso à Série A.

Para isso, o Bahia entra em campo no duelo contra o Bragantino com Douglas Pires; Cicinho, Robson, Jailton e Ávine; Yuri, Tiago Real, Gustavo Blanco e Eduardo; Maxi Biancucchi e Kieza.

Treino descontraído

No treinamento, os jogadores fizeram um recreativo recheado com um clima de descontração, característico dessa atividade. Depois dessa parte mais informal, os jogadores aperfeiçoaram as bolas paradas, como faltas e escanteios, tanto na parte defensiva quanto ofensiva.

Após o trabalho, os jogadores seguiram para a concentração do Tricolor, onde permanecem até momentos antes da partida.

