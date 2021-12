Sérgio Soares procura solução para suprir ausência de K9

Do festejado trio KGB (Kieza, Gamalho e Biancucchi) saiu 28 gols dos 53 marcados pelo Bahia nesta temporada. O dono da camisa 9 é o mais eficiente da trinca, com 14 bolas na rede, seguido de Maxi (9) e Léo (5). Só que K9 está contundido e só volta a atuar em aproximadamente três a quatro semanas.

Na última terça-feira, diante da Luverdense, o garoto Zé Roberto atuou mais uma vez como titular e tentou fazer as vezes de Kieza, sem sucesso. Suas características não são iguais às de K9, um centroavante que busca o contato com os zagueiro. Ele se posiciona no meio e aproveita o vacilo dos adversários para brocar. Zé Roberto é mais produtivo pelas beiradas.

A solução seria Léo Gamalho, mas ele se recupera de contusão e atravessa uma fase ruim. A última vez que balançou a rede foi em 15 de março, na goleada sobre o Galícia por 5 a 0.

Até a noite de sexta, 15, quando o Bahia enfrenta o Mogi Mirim, com portões fechados, em Pituaçu, pela Série B do Brasileiro, o técnico Sérgio Soares procura uma solução para suprir a ausência de seu homem-gol.

"A vontade de fazer um gol as vezes atrapalha. O atleta fica ansioso para decidir e colocar a bola para dentro. Às vezes atrapalha", avaliou o treinador tricolor.

