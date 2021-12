Sérgio Soares não se ilude com goleada

Mesmo com a goleada de 7 a 1 e a boa exibição do Bahia, contra o feirense, no domingo, 8, o técnico Sérgio Soares, tratou de colocar o grupo com os pés no chão.

"Não vou sair daqui falando que com um placar deste está tudo bem. Temos que melhorar muito em alguns pontos", afirmou o treinador tricolor.

Para o primeiro jogo contra o Galícia, o zagueiro Thales está fora, pois recebeu o terceiro cartão amarelo. Em compensação, Titi volta de suspensão e deve formar a zaga com Robson, "Foi muito bem. É bom que nós temos mais um jogador (zagueiro) para a posição", falou Soares.

Ainda sem poder contar com Chicão, que se recupera de uma lesão muscular, o técnico tem Robson e Adriano Alves como opções para a vaga.

adblock ativo