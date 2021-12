Sérgio Soares não revela o substituto de Kieza

O Bahia entra em campo nesta sexta-feira, 13, com dúvida no ataque. Sem Kieza, lesionado, o técnico Sérgio Soares mantém o mistério quanto ao nome do substituto.

"Sem ele, vou pensar num jogador que tenha características semelhantes. Não podemos mudar muito a forma do time de jogar ", disse.

Neste cenário, Zé Roberto - que nesta quinta, 11, se atrasou, perdeu voo para Goiânia com o resto do elenco e teve de pegar outro - leva vantagem sobre Maxi, que volta a ficar à disposição após lesão.

No Atlético-GO, o volante Feijão, emprestado pelo Bahia, não atua.

adblock ativo