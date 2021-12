Sérgio Soares não deve poupar titulares contra Juazeirense

Jogo decisivo no domingo passado, outro na noite de quarta-feira, 16, e neste final de semana, 19, tem a Juazeirense pela frente. Melhor que o Bahia tem ampla vantagem sobre o time do interior, nas semifinais do Baianão, podendo até perder pela diferença de um gol, na Arena Fonte Nova.

Para o duelo deste domingo, ele já adiantou que não pretende poupar os titulares. "Não temos condições de colocar todo mundo para jogar pela sequência que temos", justificou o técnico Sérgio Soares, que escalou um time misto contra o Nacional-AM, pela Copa do Brasil.

Sobre as vaias dirigidas ao goleiro Douglas Pires, ele disse que "o torcedor tem de ter calma com o Douglas Pires, que é um goleiro de qualidade. Se tiver de vaiar, que vaie o adversário".

