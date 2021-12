Sérgio Soares lamenta falta de criatividade no Bahia

Na entrevista coletiva após a derrota para a Jacuipense, o técnico Sérgio Soares reconheceu a exibição ruim do seu ataque, mas insistiu em não responsabilizar sua defesa pelos gols tomados.

"Hoje eu não vi o que vocês (imprensa) estão vendo e o torcedor está vendo. Tomamos gols de bola parada, não podemos responsabilizar a dupla de zaga por conta disso", opinou. "Temos que nos responsabilizar como um todo, a culpa não cai apenas na zaga no meu grupo de trabalho. Comigo, a culpa é dividida entre todos", completou o treinador.

Soares se preocupou mais com o desempenho do seu ataque: "Apesar do 1 a 0, não foi o que eu queria. A equipe errou muitos passes, não conseguiu dar sequência nas jogadas". E seguiu: "No segundo tempo fomos penalizados com dois gols do adversário logo no início. Criamos várias situações depois, mas ainda está longe do que a gente quer".

Estreante do dia, o garoto Jean, de 20 anos - filho do ex-goleiro homônimo de Bahia e Vitória - lamentou os gols sofridos. "Não era assim que queria ter estreado", reconheceu. No segundo gol da Jacuipense, o arqueiro demorou para sair do gol e a bola alçada na área por Bruno Fonseca foi em direção ao gol. Para muitos, uma falha do garoto. "Naquele lance tinha que fazer uma escolha rápida. Infelizmente a bola quicou e entrou", explicou.

Já o técnico da Jacuipense, Clebson Araújo, destacou que o objetivo era surpreender a zaga do Tricolor, que ele considerava ineficiente. "A gente queria surpreender na base velocidade, porque o Bahia tem uma zaga lenta. Não deu certo, mas conseguimos surpreender depois, com a bola parada", avaliou.

