Sérgio Soares ganha nova opção no ataque contra Paysandu

Após o revés para o Criciúma, o Bahia se reapresenta na tarde desta segunda-feira, 20, já de olho no decisivo duelo contra o Paysandu. A partida será realziada na quarta, às 19h30, no estádio de Pituaçu.

Precisando vencer por quatro gols de diferença para avançar às oitavas da Copa do Brasil - após derrota por 3 a 0 no jogo de ida -, o técnico Sérgio Soares tem uma nova opção de ataque.

Regularizado, o atacante Alexandro está à disposição do treinador. Já Kieza, artilheiro da equipe com 14 gols, segue se recuperando de dores no púbis e só deve voltar contra o Botafogo. O treinador tricolor só não poderá contar com Marlon e Eduardo, que já disputaram a competição por outras equipes.

No domingo, 19, pelo sub-17, o tricolor acabou eliminado nas oitavas de final da Taça BGH após derrota por a 1 a 0 para o Atlético-MG.

