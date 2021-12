Sérgio Soares esconde titulares para jogo na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, 16, às 19h30, na Fonte Nova, o Bahia decide com o Nacional, do Amazonas, a vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O jogo de ida, em Manaus, terminou em 0 a 0. Quem vencer classifica-se. Nova igualdade sem gols leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro empate beneficia os visitantes.

Apesar do caráter decisivo do jogo, o técnico Sérgio Soares planeja poupar alguns titulares, pois tem uma série de decisões em sequência. Nos próximos 20 dias, além da Copa do Brasil, o Tricolor fará duelos de mata-mata pela final da Copa do Nordeste, semifinal e, provavelmente, final do Baiano - na ida da semifinal, venceu a Juazeirense fora de casa por 2 a 1.

Entretanto, o técnico faz mistério. No treino de terça, 14, no Fazendão, não deu qualquer pista de qual será a escalação desta quinta.

Sabe-se apenas que Titi, zagueiro, e Bruno Paulista, que tem jogado como volante e lateral esquerdo, serão titulares. Isso porque os dois estão suspensos do jogo de ida da final do Nordestão, que ocorrerá na próxima quarta.

Outro que deve jogar é o meia Tiago Real, que vem descansado, pois, suspenso, ficou de fora da vitória sobre o Sport, domingo, pelo torneio regional.

Treino tático

Nesta quinta, o treinador fez apenas um trabalho de posse de bola e marcação. Nas atividades, repartiu seu elenco em três times. Nenhum deles foi apontado como o titular para encarar o Nacional-AM.

Soares ainda fez exercícios de finalização e ataque contra defesa. Dessa vez, ele dividiu o grupo em trio ofensivos, que duelavam contra dupla de marcadores.

Nesta quarta, a partir das 16h, deve haver um coletivo visando à partida pela Copa do Brasil. Nele, enfim, deve definir a equipe que vai a campo.

