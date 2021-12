Sérgio Soares 'esconde' time tricolor para a final

Neste sábado, 25, o técnico Sérgio Soares comanda, no Fazendão, a última atividade antes do duelo contra o Vitória da Conquista, no domingo, 26, às 16h, no estádio Lomanto Junior.

Apesar da proximidade da partida, o técnico tricolor mantém o tom de mistério e não dá dicas quanto ao provável time que irá a campo no jogo de ida da grande decisão estadual.



Com os retornos do zagueiro Titi e do volante Bruno Paulista, que estavam suspensos, o comandante tricolor tem à sua disposição todo elenco - com a exceção do lateral-direito Railan, que só retorna aos gramados em outubro após uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito no mês de fevereiro.

O treino de sexta foi fechado à imprensa, que só teve acesso ao Fazendão antes dos inícios das atividades. A tática promovida por Sérgio Soares deixa 'no ar' algumas dúvidas. A primeira delas se refere a quem será o titular da camisa 1? Na briga estão: Omar, Douglas e o hoje titular, Jean - bastante contestado após falha grotesca na derrota para o Ceará na última quarta-feira.

E, a lateral esquerda? Patrick ou Bruno Paulista? Com atuações muito aquém do esperado do lateral de ofício, Carlos, o técnico Sérgio Soares poderá novamente improvisar o meia ou o volante na posição. No setor ofensivo, mais dúvidas.

Será que o atacante Leo Gamalho, com exibições irregulares, será substituído por Zé Roberto? Ninguém sabe. Ao que tudo indica, a única certeza está na zaga. O capitão Titi deve voltar ao setor defensivo mesmo após o bom rendimento de Róbson diante do Ceará.

Em meio a tantos dilemas, o volante Tiago Real foi taxativo quando questionado sobre as condições do gramado do estádio Lomanto Junior. Para ele, o palco da partida não pode ser usado como desculpa para uma má apresentação tricolor. "Enfrentamos um campo ruim já na semifinal, em Juazeiro, e temos que trazer o resultado positivo para Salvador", disse.

Liminar

Na sexta, o departamento jurídico do Bahia obteve na Justiça uma liminar que lhe garante a posse da Cidade Tricolor, do Fazendão e de um imóvel vizinho a ele que lhe dará futuro acesso aos Jardim das Margaridas. Segundo o vice-presidente do clube, Pedro Henriques, a medida da direção busca evitar que a OAS envolva os três imóveis num possível processo de recuperação judicial, tendo em vista a crise pela qual passa a empreiteira baiana.

adblock ativo