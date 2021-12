Sergio Soares diz que Bahia perdeu 'no detalhe'

O técnico Bahia, Sérgio Soares, concedeu entrevista coletiva após o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, contra o Ceará, na Arena Fonte, na quarta-feira, 22. O comandante do esquadrão falou que o time perdeu a partida no "detalhe" e que tem condições de ser campeão em Fortaleza.

"No início, o jogo foi truncado e teve pouca qualidade técnica. Na segunda etapa, melhoramos, tivemos mais atitude no jogo e criamos as possibilidades de fazer o gol. É um jogo de detalhe. Decisão é detalhe. No detalhe, eles conseguiram vencer.", ponderou Soares.

<AUDIO ID=1513424/>

Ao falar sobre a vantagem do Vovô na partida de volta, o técnico demonstrou otimismo e afirmou que a final não está definida. "Mesmo com o resultado adverso, o jogo está em aberto. Nós temos condições de chegar a Fortaleza e conquistar o título", falou.

Ele falou ainda sobre a falha do goleiro Jean, que acabou sendo o vilão da partida contra o Ceará. "Acredito que isso acontece com quem está dentro do campo de jogo. Faz parte. Quando a gente fala de força de grupo, é nessa hora que ela tem que vir e prevalecer. Foi uma infelicidade", completou o comandante.

