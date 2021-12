Sérgio Soares define equipe e Roger estreia contra o Ceará

Embalado pela sequência de dois triunfos consecutivos, o Bahia está pronto para o próximo duelo pela Série B do Brasileirão com Roger na equipe titular. Recém-contratado pelo Tricolor, o atacante estreia contra o Ceará, na terça-feira, 15, às 19h, no Castelão, no lugar de Kieza, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Em treinamento no estádio de Pituaçu na manhã desta segunda, 14, a última atividade antes da delegação tricolor embarcar para Fortaleza, o técnico Sérgio Soares realizou um coletivo tático, testando jogadores na equipe que inicia a partida.

Equipe modificada

Sem também contar com Jailton e Douglas Pires, além de Kieza, suspensos pelo terceiro amarelo, o comandante do Esquadrão escalou Gustavo e Omar no lugar dos jogadores do setor defensivo do time.

Contudo, durante o treino de bolas paradas, após o coletivo, o zagueiro recém-contratado levou a pior em dividida com Thales e machucou o olho direito. Com a lesão, o jogador virou dúvida para a partida, mas é provável que entre em campo.

Publicado no BID

O meia recém-contratado, Paulinho Dias, pode pintar entre os relacionados para a partida no banco de reservas. O contrato do jogador com o Tricolor foi publicado nesta segunda no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol.

O Bahia deve enfrentar o Vovô com Omar; Cicinho, Ávine, Robson e Gustavo; Yuri, Gustavo Blanco (Rômulo), Eduardo e Tiago Real; Maxi e Roger.

Depois da atividade, o grupo seguiu para o Fazendão e, durante à tarde desta segunda, embarcou para Fortaleza.

adblock ativo