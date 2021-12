Sérgio Soares comanda trabalho tático em Praia do Forte

O técnico Sérgio Soares comandou um trabalho tático na tarde desta quarta-feira, 30, em CT localizado na Praia do Forte, município de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador (RMS), visando o clássico Ba-Vi no sábado, 3.

O CT é o mesmo que foi utilizado pela Cróacia durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. O treinador testou várias opções a serem utilizadas no próximo confronto e corrigiu posicionamento dos atletas, principalmente na defesa. Além disso foram realizados trabalhos de finalização.

Time realizando aquecimento em treino no CT de Praia do Forte. (Foto: Felipe Oliveira | E.C.Bahia | Divulgação)

A baixa do treino desta quarta foi o atacante Roger que não participou das atividades devido a uma indisposição estomacal. Já Kieza e Maxi Biancucchi treinaram normalmente. O lateral direito Cicinho realizou tratamento na fisioterapia e o lateral Ávine fez exercícios na academia.

