'Serenidade' de Carpé deixa Bahia em situação mais confortável

Técnico demitido com o time dentro da zona de rebaixamento. Interino no comando em uma arriscada fase de testes no meio do Campeonato Brasileiro. Ex-auxiliar efetivado e demitido após quatro partidas. Equipe em queda livre na competição, com a torcida já arrancando os cabelos.

Bastou, porém, a imponente chegada de um senhor de 68 anos e sabedoria comprovada por quase quatro décadas de profissão para os ares ficarem menos carregados no Fazendão. A ‘Era Paulo César Carpegiani’ no Bahia teve seu marco inicial no dia 5 de outubro. Ou seja, neste domingo, 5 de novembro, quando o Esquadrão recebe a Ponte Preta, às 17h, na Fonte Nova, irá completar um mês.

Um mês de reconhecido crescimento do time e de relativa tranquilidade para os tricolores. A leveza maior é comprovada pela situação na tabela do Brasileiro. Na rodada anterior à deste domingo, com o triunfo no Ba-Vi, o Bahia conseguiu abrir cinco pontos para a zona de rebaixamento – conforto tão grande só havia tido na já distante 5ª rodada. E, depois do último jogo (o empate por 1 a 1 o Fluminense), a folga segue considerável: quatro pontos. Essa é a primeira vez em quatro meses e meio que a equipe consegue ficar por mais de uma rodada com distância para o Z-4 superior a três pontos – atingiu o feito pela única vez no campeonato da 5ª à 7ª rodada.

Caso derrote a Ponte em outro confronto direto (a Macaca é justamente quem abre a zona), o Tricolor pode ficar com vantagem de até sete pontos para o grupo dos quatro últimos, algo que seria inédito nesta edição da Série A.

“Nesses ‘jogos de seis pontos’, são fundamentais os três pontos. Vamos jogar com intensidade, sabendo que o outro lado vem da mesma forma. Vamos resolver dentro de campo”, afirmou Carpé, que, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 31, no Fazendão, deixou transparecer sua condição ao falar sobre as opções no elenco que tem para a partida: “Estou sereno, tranquilo. Não tenho muitas dúvidas com relação ao time. Vamos trabalhar durante a semana para tentar impor nosso ritmo”.

Caprichando na modéstia, o treinador também comentou sobre a evolução do time sob sua batuta. “Entra um treinador novo e o início nem sempre é fácil. Tem a inibição, falta de conhecimento que o técnico tem dos jogadores. Os jogadores têm mérito imenso. Eles aceitaram, fizemos bem os treinamentos, apesar de ainda estarmos longe do que é o ideal, do que eu penso. Mas o mérito todo da campanha é deles, essa dedicação, entrega”, elogiou.

Reservas no campo

O dia no Fazendão foi agitado para quem não jogou contra o Fluminense no domingo passado. Enquanto os titulares diante do Flu fizeram apenas um regenerativo, os demais realizaram jogo-treino contra o Olímpia, de Lauro de Freitas, vencido pelos reservas tricolores por 1 a 0.

O zagueiro Lucas Fonseca, substituído no duelo no Rio com um problema na coxa, trabalhou com os titulares e não preocupa para enfrentar a Macaca.

