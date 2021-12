"Será uma guerra", diz Souza sobre jogo com o Grêmio

Prestes a retornar ao time do Bahia depois de seis rodadas afastado por conta de uma lesão muscular, o atacante Souza espera um triunfo do tricolor baiano no jogo do próximo sábado, 27, contra o Grêmio, em Pituaçu.

Após as atividades desta quarta-feira, 24, no Fazendão, o "Caveirão" falou com a imprensa e, considerando a possibilidade de o time baiano - caso seja derrotado - voltar a frequentar a zona de rebaixamento, classificou o duelo contra o time gaúcho como uma guerra.

"A gente sabe que será uma guerra. A gente precisa vencer. A gente não pode entrar na zona de rebaixamento, faltando cinco jogos para terminar o campeonato, porque depois, para sair, será muito difícil", alertou o centroavante.

O camisa 9 e artilheiro do Bahia no Brasileirão destacou também que os jogadores do clube estão motivados e aproveitou para convocar a torcida tricolor a lotar Pituaçu pela primeira vez nesta edição do torneio.

"Esse é o momento do sacrifício. Sabemos que estamos numa situação delicada. Temos que estar junto com o grupo. Estamos muito motivados. Vamos entrar firmes e fortes pra sair de lá com uma vitória. Estou aqui também para convocar os torcedores do Bahia. Espero que eles possam lotar Pituaçu no sábado e nos apoiem bastante, porque eles vão sair de lá felizes", prometeu.

Curado da lesão na Coxa, Souza garante que está 100% para participar do duelo contra o Imortal: "fiz um bom treinamento durante a semana. Estou feliz por voltar a jogar e a treinar. O mais importante é que estou bem, que vou fazer um bom jogo no sábado e que, se Deus quiser, vamos sair de lá com uma vitória", finalizou.

