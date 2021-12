"Sempre acreditei no meu potencial e agora estou colhendo os frutos", diz Élber

Em sua melhor fase no Bahia após cerca de quase três anos de clube, o atacante Élber falou sobre o seu começo sob muitas dúvidas no Tricolor e sua evolução em campo, em coletiva na manhã desta quarta-feira, 1º, no Centro de Treinamento (CT) Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Um dos destaques da equipe, mesmo com contratações de impacto em seu setor, como atacante Clayson, ex-Corinthians, e o ponta Rossi, ex-Vasco, o jogador falou sobre sua evolução com a camisa do Bahia e citou o apoio dos companheiros e da família.

"É normal o torcedor ter um pouco de receio, vejo como natural, sempre me dediquei, sempre acreditei no meu potencial. A minha família e meus colegas sempre me deram apoio. Não tinha por que ficar desanimado e agora estou colhendo os frutos, disse. "Um clube como o Bahia, um dos maiores do Brasil, sempre chegarão jogadores de qualidade, não só nas beiradas, mas em todos setores do campo. Fico feliz pela minha regularidade, são quase três anos de clube, com certeza é um estímulo a mais para se manter entre os titulares", completou.

Questionado sobre a possibilidade de redução dos salários, devido à crise causada pela pandemia de Covid-19, o jogador se mostrou aberto aos cortes e elogiou a diretoria Tricolor.

"Eu acho que seria a favor, pela direção que temos, sempre transparente com tudo, sabemos das dificuldades que os clubes estão passando nesse momento, entendemos o lado do clube e esperamos que essa pandemia possa acabar o mais rápido possível, que tudo possa ser como era antes", declarou.

Élber também falou sobre as condições físicas no retorno das partidas e comemorou a chegada ao elenco principal dos jogadores vindos do time sub-23, finalizado por conta da paralisação. "Creio que nos dois primeiros jogos estaremos 80, 90% do que estávamos antes, depois desses jogos, acredito que voltaremos ao normal".

"Ganhamos os reforços dos jogadores do sub-23, o grupo deu uma crescida, teremos condições de brigar pelos títulos em disputa. A gente já vinha acompanhando os jogos, são jogadores de qualidade. Eu creio que eles vão agregar muito ao nosso elenco, espero que eles façam o que vinham demonstrando, porque nessa retomada iremos precisar de todos", completou Élber.

Em seu melhor inicio com a camisa do Esquadrão, o atacante espera retornar em alto nível as competições. "Minha expectativa é a melhor possível, espero continuar fazendo o que vinha nesse inicio de temporada, bons jogos, ajudando a equipe de alguma maneira, atacando, defendendo, dando assistências, fazendo gols e o mais importante, conquistando os triunfos. Espero continuar assim, que o grupo também mantenha o nível e consequentemente as conquistas virão", concluiu.

