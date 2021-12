Semob disponibiliza ônibus extras para jogo do Bahia

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai disponibilizar seis ônibus extras para auxiliar os torcedores após o término do jogo Bahia x Santa Cruz, nesta quarta-feira, 23.

Segundo nota divulgada pela secretaria, os coletivos estarão disponíveis para a Estação da Lapa das 21h às 2h30. Bahia x Santa Cruz se enfrentam ás 21h45, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste 2016.

Já a CCR Metrô, concessionária que administra o sistema metroviário de Salvador, informou que não haverá operação especial após o término da partida. Todas as estações do metrô (de Lapa a Pirajá) irão funcionar até as 22h.

Após esse horário, haverá a execução de testes dos novos trens e obras de expansão para o início da operação da Linha 2.

