Sem tempo pra comemorar, Bahia já foca no Sampaio Corrêa

O Bahia mal teve tempo de comemorar o triunfo diante do Vila Nova, na sexta-feira, 4, em Goiânia. Na manhã deste domingo, 6, o time já voltou aos trabalhos de olho no duelo contra o Sampaio Corrêa, na terça, 8, às 20h30 (horário de Salvador), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 35ª de 38 rodadas do Brasileirão da Série B.

Como de costume, os atletas que participaram por mais de 45 minutos da última partida fizeram uma atividade regenerativa. Os demais, no entanto, disputaram um coletivo mesclado com alguns jogadores da divisão de base do time.

O lateral-esquerdo Moisés, expulso no último confronto da equipe, não joga contra o Tubarão. Nesta segunda, 7, o Esquadrão faz o último treinamento antes de enfrentar o Sampaio, às 15h, na Fonte Nova.

