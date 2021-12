Sem Souza, Bahia pega Botafogo para afastar perigo

Depois da derrota sofrida para o Internacional na rodada anterior, o Bahia voltou a ficar sob ameaça da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Para tentar se afastar novamente do perigo, o tricolor recebe o Botafogo em Pituaçu neste domingo, 30.

Com 31 pontos ganhos, o Esquadrão ocupa a 15ª colocação e está quatro pontos à frente do Sport, primeiro dos quatro clubes que compõem a zona de rebaixamento. Se vencer o alvinegro carioca, o tricolor pode chegar até à 12ª posição; se perder, pode se ver ainda mais ameaçado pela zona de descenso.

A partida contra o Glorioso, que já era considerada espinhosa para o time baiano, poderá se tornar ainda mais complicada: o técnico Jorginho perdeu o atacante Souza, que lesionou em um treino durante a semana, e já não contava com Jones Carioca para o ataque. Lulinha, Elias e Cláudio Pitbull brigam para assumir a titularidade.

Pelo lado botafoguense, o volante Renato, com lesão na coxa esquerda, é o principal desfalque para o confronto. O time do técnico Oswaldo Alvarez não terá também os zagueiros Antônio Carlos e Brinner e os volantes Marcelo Mattos e Lucas Zen, todos lesionados. Com 40 pontos ganhos, o Botafogo é o sexto colocado e joga para se reaproximar do G-4.

Além de Bahia x Botafogo, o domingo que fecha a rodada tem ainda os duelos Flamengo x Fluminense, Corinthians x Sport, Coritiba x São Paulo e Grêmio x Santos.

Bahia - O Esquadrão viveu uma semana difícil: perdeu o atacante Souza, que, com lesão muscular, ficará afastado dos gramados por até três semanas. E correu o risco de um problema ainda maior, já que os meias Gabriel e Zé Roberto, sentiram dores na coxa e deixaram mais cedo o treino da última sexta-feira, 28.

Mancini, que poderia ser um dos substitutos, sentiu a panturrilha e também está fora. Para completar, o técnico Jorginho ainda segue sem poder contar com Jones Carioca, que ainda se recupera de uma lesão muscular.

Porém, parte do problema se resolveu no sábado, quando Gabriel e Zé Roberto participaram normalmente do treino no Fazendão. Menos mal, mas ainda restava a posição de Souza. Embora Jorginho ainda não tenha confirmado, Elias deve ganhar uma nova chance no time titular tricolor.

Ainda aflito por causa da briga contra o rebaixamento, o time baiano, que ostenta o título simbólico de melhor time do segundo turno, tem 39,7% de aproveitamento: em 26 jogos, venceu sete, empatou dez e perdeu nove.

Botafogo - Com lesão na coxa esquerda, o volante Renato é o principal desfalque do alvinegro carioca para o duelo em Pituaçu. Em seu lugar, Jadson segue como titular.

O técnico Oswaldo Alvarez poderá contar também com os zagueiros Antônio Carlos e Brinner e os volantes Marcelo Mattos e Lucas Zen, todos em recuperação de lesões.

No treino da última sexta-feira, 28, os atletas Fellype Gabriel e Lodeiro foram poupados, mas não preocupam e estão confirmados para a partida. O jogo em Pituaçu poderá marcar a estreia do jovem atacante Bruno Mendes, que, a princípio, deverá começar no banco de reservas.

Ainda na briga por uma vaga no grupo dos quatro clubes que se garantem na Libertadores de 2013, o Botafogo faz uma campanha segura na Série A: venceu 11 partidas, empatou sete e perdeu oito - um aproveitamento de 51,3%.

