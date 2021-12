Sem Souza, Bahia enfrenta xará em busca da segunda vitória

É buscando a segunda vitória consecutiva no Campeonato Baiano que o Bahia enfrentará o xará Bahia de Feira na cidade de Feira de Santana (a 108 km de Salvador) neste domingo, 31. Para o jogo, válido pela terceira rodada da segunda fase do Baianão, o time da capital terá algumas mudanças, entre elas a ausência do atacante Souza, que não foi relacionado, e a volta do volante Hélder e do zagueiro Danny Morais. O jogador Diones, que jogará contra o ex-clube, é uma das armas do técnico Jorginho.

O Tricolor vem de uma vitória sobre o Juazeirense e ocupa a primeira posição do Grupo 1, com quatro pontos ganhos. O Esquadrão é seguido de perto pelo Juazeiro, com quem está empatado com o mesmo número de pontos, e pelo Feirense, que aparece em terceiro, com três pontos. Caso vença o confronto desse domingo e conte com um tropeço do Feirense, que enfrentará o rival Vitória no mesmo horário, o Tricolor poderá abrir três pontos de vantagem na liderança do grupo.

Com um empate e uma derrota nesta segunda fase do campeonato, o Bahia de Feira ocupa a última colocação do Grupo 2, com apenas um ponto ganho. O time, que busca a reabilitação, vem de uma derrota por 3 a 1 para o Feirense. Uma vitória sobre o xará da capital fará a equipe sair da incômoda lanterna do grupo e empurrar o Vitória da Conquista, que já jogou pela rodada e foi derrotado, na quarta, pelo Juazeiro.

Arma - O volante Diones, que vai enfrentar o seu ex-time, será uma das armas do Esquadrão para a partida em Feira de Santana. O jogador é o único atleta de todo o campeonato que poderá comemorar o título do Baianão pela terceira vez seguida.

Em 2011, jogando pelo Bahia de Feira, foi campeão ao derrotar, no Barradão, o Vitória por 2 a 1 na grande final. Um ano depois, já no time do Bahia, Diones voltou a levantar a taça, depois do empate em 3 a 3 contra o Vitória na decisão, no qual marcou um dos gols da partida, encerrando o jejum tricolor de 10 anos. Nesse ano, o volante, que já deu dicas para o técnico Jorginho sobre seu ex-time e sobre o palco da partida, tem a chance de ser tri.

Nesse sábado, 30, o Bahia fez o último treino antes do jogo de domingo. Além de Diones, Jorginho já confirmou a volta do volante Hélder para o lugar do meia Marquinhos. O zagueiro Danny Morais, que ficou de fora dos dois jogos do Tricolor no Baianão, também será titular no lugar de Demerson, que está lesionado.

Já o atacante Souza, que no treino da sexta-feira, 29, teve uma discussão com Jorginho, não foi relacionado para a partida e não vai viajar para o interior. Segundo o clube, o jogador foi poupado por decisão do departamento médico porque teve pouco tempo para treinar e está retornando de uma lesão. Com dores musculares, o atacante Ryder também ficará de fora da partida.

adblock ativo